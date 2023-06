Birre artigianali e dj set all’Hana-Bi

Musica e birre artigianali è il menù di oggi all’Hana-Bi, con dj set e craft beer. Titolo della giornata - inizio delle operazioni alle 18 - è ’Brew Park x Hana-Bi’. Brew Park nasce a Bologna nel 2021 da un’idea: fare incontrare il movimento craft beer con la scena dei concerti e dei festival musicali. Partendo da un progetto nato nel territorio, quest’anno si allarga trasformandosi in un tour itinerante, che porterà in giro per tutto il paese una selezione accurata di birre artigianali e musica. Nel caso dell’Hana-Bi la musica sarà declinata nei tre dj set di Guenda OC, Jack Torsani e Luca Trevisi. Guenda OC è conosciuta a Bologna come dj e collezionista di vinili; Torsani, nativo di Rimini, è cresciuto nella vita notturna della riviera romagnola ed è co-fondatore del progetto ’Metabolismo lagunare’. Trevisti ha fatto la storia della Irma Records e ha avuto residenze in diversi locali.