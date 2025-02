Bisanzio, da bottega a industria

Il Gruppo Bisanzio Salumi rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione, qualità ed innovazione nel settore della salumeria. Fondato dalla famiglia Alberani, il gruppo opera da oltre sessant’anni con l’obiettivo di portare sulle tavole degli italiani prodotti dal sapore autentico, lavorati secondo i metodi della tradizione, ma con uno sguardo sempre rivolto alle nuove tendenze di mercato. Composto dai marchi Bisanzio Salumi e Natural Salumi, il gruppo ha sede ad Alfonsine. La sua filosofia aziendale si fonda su tre pilastri: il rispetto delle antiche ricette, l’attenzione alla qualità delle materie prime e un costante investimento in innovazione per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Col brand Natural Salumi, il gruppo ha intrapreso un percorso orientato alla produzione di salumi privi di conservanti chimici, glutine ed altri additivi artificiali.

L’obiettivo è soddisfare la crescente richiesta di prodotti più naturali e tracciabili, senza però rinunciare alla ricchezza della tradizione gastronomica locale. Tra le eccellenze della produzione, spicca la linea ‘i Romagnoli’, che raccoglie e valorizza le antiche ricette del territorio. Ne fanno parte la salsiccia passita romagnola, proposta anche in varianti innovative al tartufo o al peperoncino; il salame romagnolo, preparato secondo l’antica ricetta contadina; il guanciale stagionato al pepe, a cui si affianca una versione raffinata al gin.

A completare la selezione, la coppa stagionata romagnola e la pancetta arrotolata romagnola, entrambe caratterizzate dall’inconfondibile aroma di chiodi di garofano e cannella, secondo una tradizione custodita da generazioni dalla famiglia Alberani. Per rispondere alle esigenze di praticità dei consumatori moderni, la linea ‘I Romagnoli’ è disponibile anche in versioni affettate e confezionate in vaschette, unendo comodità e qualità, senza compromessi. Un brand in costante evoluzione, Natural Salumi investe in ricerca e sviluppo, reinterpretando la tradizione in chiave moderna per offrire prodotti che coniugano il gusto di sempre con le esigenze del presente. Consolidando la propria posizione nel mercato e proiettandosi verso nuove opportunità di crescita, il Gruppo Bisanzio Salumi ha avviato un importante piano di espansione, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza, sia a livello nazionale che internazionale. A conferma di questa visione strategica, l’azienda ha recentemente intrapreso un ingente investimento per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di 7.500 mq, la cui apertura è prevista per la metà del 2025.

A sottolineare l’importanza di questo traguardo è Daniele Alberani, titolare del gruppo: "Il nostro obiettivo è stato sempre quello di tramandare la tradizione in un’ottica moderna, ponendoci come ponte tra passato e futuro. Questo nuovo stabilimento rappresenterà un ulteriore passo verso l’innovazione, senza mai dimenticare le nostre origini. Per questo, desidero ringraziare mio padre, Amedeo Alberani, che, per primo, ha creduto nel potenziale di questa azienda. Siamo partiti come una piccola bottega e oggi ci apprestiamo ad inaugurare un impianto all’avanguardia, capace di produrre fino a 1.000 quintali di salumi a settimana, con processi altamente automatizzati. È una crescita costante, resa possibile anche grazie alla dedizione dei miei dipendenti e al supporto della mia famiglia, che ha sempre creduto in questo progetto".