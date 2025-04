Biscotti Bizantini, edizione speciale per Carlo e Camilla

Un’edizione speciale dei ‘Biscotti bizantini’ in occasione della visita a Ravenna di Re Carlo e della Regina Camilla. L’idea non poteva che essere di Jacopo Randi e Lorenzo Sirotti che, durante la pandemia, hanno deciso di metterli in produzione partendo da un’antica ricetta trovata dal nonno di Jacopo, Umberto, in un libro di cucina ebraica. Un’intuizione vincente, visto il successo dei biscotti, in diverse versioni, sia dolce che salata e con una forma che ricorda, neanche a dirlo, le tessere dei mosaici ravennati.

Ora arriva anche l’edizione speciale con una confezione di latta e un marchio con la data del 10 aprile 2025. "Il nostro sogno – dicono Jacopo e Lorenzo – sarebbe quello di fare avere ai reali una confezione. Sul coperchio c’è un’illustrazione dell’artista lughese Elisa Lanconelli che rappresenta alcuni simboli della città, dai personaggi, come Byron e Dante, ai luoghi, i monumenti ma anche quelli naturalistici, ad esempio la pineta. Sono più o meno le tappe di questo viaggio ravennate di Carlo e Camilla. È una sorta di cartolina".

Sin dall’inizio Jacopo Randi e Lorenzo Sirotti hanno pensato a un prodotto gastronomico di qualità che fosse in grado di rappresentare Ravenna anche al di fuori dei suoi confini, Da qui il nome, ‘Biscotti Bizantini’, che richiama alla storia della città e ai suoi mosaici. "Con questa edizione speciale – concludono – volevamo rendere omaggio alla città in un’occasione così importante. Per questo ci piacerebbe che i reali potessero averla, come un souvenir. Sarebbe un ricordo di questa tappa nella città dei mosaici". E non è detto che i biscotti bizantini non tornino in edizione speciale anche in futuro, in occasione di altri eventi degni di nota.

Le confezioni sono un centinaio e si possono acquistare sul sito biscottibizantini.com e da alcuni rivenditori, tra cui Leonardi Dolciumi in via Pellegrino Matteucci.

a.cor.