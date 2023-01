Bisò, parola che viene da lontano

Si avvicina la Nott de Bisò, che si terrà domani nella forma tradizionale pre-pandemia. È stata confermata la presenza del vincitore dell’ultimo Palio, Luca Innocenzi che come da tradizione incendierà il fantoccio del Niballo. Pubblichiamo per l’occasione un articolo scritto nel 2011 dall’indimenticato Giuliano Bettoli (scomparso nel 2017) e dedicato al bisò. La prima edizione della ’Nott de Bisò’ si tenne il 31 dicembre 1964. Poi dall’edizione del 1969, fu posticipata al 5 gennaio. "Staséra a fasèn e’ bisò!" diceva mio nonno qualche volta, d’inverno. Era festa grande per noi, bambini. Sul fuoco del camino, il paiolo pieno di sangiovese (con l’aggiunta di ucce d’arancia, cannella e chiodi di garofano). Il profumo, impagabile, che si diffondeva dappertutto, quando si alzava il bollore. Poi quel mezzo miracolo qual era, ogni volta, la fantastica fiamma azzurrognola che si accendeva, con l’aiuto di uno zolfanello, e baluginava a lungo sopra il paiolo, a consumare l’alcool che esalava dal vino bollente (talvolta, però, la fiamma non si accendeva: la rabbia!). E che allegria, poi, berlo: il bisò. Nel freddo delle nostre case d’allora, il bisò confortava mente, cuore; e pancia. Già: il "bisò". Noi di Faenza, quella bevanda, l’abbiamo sempre e solo chiamata così: bisò....