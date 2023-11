Bisogna investire di più sulle crociere

di Mauro Mambelli *

anno 2024 sarà sabbatico per le crociere. Dopo un 2023 straordinario per movimento passeggeri e scali, il prossimo anno ci sarà un naturale rallentamento per l’inizio dei lavori della nuova stazione marittima che imporrà una riduzione dell’attività crocieristica, inevitabile per poter dare un futuro stabile a questo segmento turistico che ha portato ottimi impulsi e risultati in termini di presenze nel centro storico ravennate e al suo territorio...

* Presidente Confcommercio provincia di Ravenna