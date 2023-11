Bisognerebbe imparare dalle emergenze

Cosa abbiamo imparato è difficile dirlo. Di sicuro abbiamo dimostrato di non riuscire, ancora una volta, a cogliere le occasioni per migliorare che ci si presentano anche nelle circostanze drammatiche. Dalle cosiddette emergenze, di cui lei scrive nella lettera, dovremmo imparare nuove abitudini di vita quotidiana, perché in fondo, quello che ci veniva chiesto era, in generale, di consumare meno.

E non solo per la crisi energetica scoppiata dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Avremmo dovuto fare tesoro di quello che ci veniva chiesto perché l’emergenza dovuta alla carenza di fonti per l’approvvigionamento energetico seguita al conflitto è stata solo una prova generale di quello che, tra qualche decina d’anni, diventerà permanente. Quindi continuare ad adottare pratiche più virtuose sarebbe stata solo una dimostrazione di intelligenza da parte del genere umano. Poi, riguardo al fatto che l’attenzione sul conflitto tra Ucraina e Russia si è affievolita, è vero purtroppo. Ma il motivo principale per cui se ne parla meno, non è vero che non se ne parla più, è solo perché nel frattempo sono accaduti altri eventi a livello nazionale e internazionale, altrettanto tragici.