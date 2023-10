Bivacco in via Berlinguer. Tre denunce della Locale

Continua la stretta anti bivacco della Polizia locale di Ravenna. L’altro giorno gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di bivacchi sul retro del civico 7 di via Berlinguer. All’interno è stato trovato un 41enne originario di Brindisi, denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici. Di lì a poco è sopraggiunto uno straniero il quale, incurante della presenza degli agenti, si è sdraiato a terra su bivacco già allestito. Quest’ultimo si è sottratto all’identificazione non fornendo né documenti d’identità o soggiorno, né le proprie generalità.

I poliziotti hanno così deciso di portarlo al comando per l’identificazione, compito tutt’altro che agevole dal momento che lo straniero ha opposto resistenza passiva. Attraverso accertamenti in banca dati l’uomo è stato identificato in Ibrahima Diallo, 37enne nativo della Guinea, pluripregiudicato, risultato regolarmente soggiornante in quanto è beneficiario di permesso di soggiorno per “protezione speciale” della durata di anni 2 (scadenza marzo 2025) e a sua volta denunciato. A luglio era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver morso i carabinieri intervenuti a causa delle intemperanze dell’uomo che molestava i clienti alla Coop di via di Roma. Lo stesso era finito in manette anche ad aprile, patteggiando la pena, sempre per aver resistito ai controlli, dopo essersi rifiutato di esibire il biglietto del treno al controllore. In quel caso per immobilizzarlo fu necessario l’uso dello storditore elettrico. Nell’immobile di via Berlinguer è stata trovata anche una 28enne originaria di Codigoro. L’area è stata ripulita degli oggetti costituenti il bivacco (materassi, coperte, cartoni, vari rifiuti abbandonati - tra cui lattine, bottiglie, escrementi) da personale Hera interpellato.