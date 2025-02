Bizzuno, il traguardo di un secolo. Festa per Carolina Cristofari

Mercoledì 5 febbraio ha compiuto cento anni Carolina Cristofari di Bizzuno. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la neocentenaria ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ha portato in omaggio una pergamena ricordo e gli auguri di tutta la cittadinanza. Carolina Cristofari è nata a Sant’Agata sul Santerno il 5 febbraio 1925 da genitori di origini lughesi. Rimasta orfana di mamma a due anni, è stata cresciuta dal padre e dalla nonna paterna. Ha frequentato la scuola fino alla quarta elementare e poi ha vissuto la guerra, più volte sfollata per i bombardamenti. In quel periodo conobbe il suo futuro compagno, Guido Melandri, che era originario di San Michele di Ravenna e che, con la sua famiglia, si trasferì a Bizzuno di Lugo nel 1927. Si sposarono nel 1955 ed ebbero due figli Antonio e Giacomo. Ha lavorato come bracciante, sostenuta dalla Camera del lavoro di Lugo, partecipando agli incontri Udi, poi come lavandaia e come casalinga. A lei i migliori auguri.