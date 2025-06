Blacks, campioni e autorità per il nuovo stabilimento

Motorsport, aerospazio, auto di lusso. A Faenza il distretto del carbonio e dei materiali compositi viaggia molto velocemente all’interno della Motor Valley emiliano romagnola. E la città viene citata come unica al mondo per la presenza di un team di F1 e di un team di Motogp. Evidenze che vanno di pari passo con la vicinanza all’autodromo di Imola, con la recente inaugurazione del campo cross Monte Coralli, pronto a ospitare gare internazionali off-road, e soprattutto con la presenza di un tessuto economico dedicato e radicato. È il caso della Blacks, azienda faentina nata nel 2011 e specializzata nella progettazione e produzione di componenti in materiali compositi che coniuga tecnologia d’avanguardia e sostenibilità. Ieri in via Majorino si è tenuta l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo. "Ogni spazio – è stato spiegato – è studiato per rispondere a requisiti stringenti di qualità e controllo ambientale. L’obiettivo non è solo produttivo, ma valoriale: offrire ai clienti componenti d’eccellenza, garantendo affidabilità, etica, tracciabilità e attenzione alle persone".

Un investimento strategico, quello del nuovo polo di Blacks, sostenuto per rafforzare l’intera filiera dei materiali tecnologici avanzati, contribuendo allo sviluppo economico del territorio e alla costruzione di competenze per le generazioni future. L’azienda di Gabriele Bandini, diretta da Mattia Tamburini, occupa più di 150 persone e per l’inaugurazione del nuovo polo si è tenuta anche una tavola rotonda su materiali compositi e sostenibilità con interventi di Massimo Cecchini per Str Automotive, Carlo Della Bona di Angeloni Group, Stefano Lanciarini di Ferrari e il prof Matteo Mura dell’Università di Bologna. Un evento partecipato a cui hanno presenziato anche l’ex pilota di MotoGp Andrea Dovizioso e Davide Cassani, già commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo. Un confronto all’americana introdotto nei saluti istituzionali dalla sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini, dai consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi e dal sindaco di Faenza Massimo Isola. Che ha sottolineato l’importanza della presenza di tali aziende nel territorio: "Questo nuovo stabilimento rafforza ulteriormente la nostra città quale polo d’eccellenza per ricerca e sviluppo di materiali compositi e avanzati, che sono ormai non solo un’eccellenza ma una vera e propria tipicità del nostro territorio".

d.v.