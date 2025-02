Blacks e OraSì È tempo di scontri diretti

Considerato che l’appetito vien mangiando, l’OraSì vuole provare a fare lo sgambetto anche alla Ristopro Fabriano, formazione che inaspettatamente ha due punti in meno dei ravennati e sta attraversando un momento non positivo. L’occasione per conquistare la settima vittoria in otto gare è ghiotta e poi stasera (palla a due alle 20.30) ci sarà anche il PalaCosta a dare una spinta decisiva. L’OraSì sta dunque decisamente meglio dei rivali, vista anche la classifica sempre più positiva, tanto da iniziare a sognare un posto nelle prime dodici per disputare i play-in, ma Fabriano resta un’ottima squadra, che ha aumentato il potenziale offensivo rispetto al match d’andata vinto 83-77. I marchigiani si sono infatti rinforzati con la guardia Scanzi e l’ala Hadzic, arrivata da Chieti, bocche di fuoco che si aggiungono a Centanni e a Pierotti, playmaker da tenere controllato, visto che all’andata diede 14 assist ai compagni. Se ne è invece andato Raucci, accasatosi all’Andrea Costa Imola.

"Fabriano è vicina a noi in classifica e sarà molto motivata per vincere questa gara – sottolinea coach Andrea Gabrielli –. Rispetto all’andata ha allungato le rotazioni con Scanzi e Handzic, e ora ha un roster più perimetrale, con tante individualità che possono essere decisive, e quindi dovremo essere bravi a limitarle. Inoltre ha mostrato di saper mettere in difficoltà tutte le squadre, grazie all’alternanza di diversi tipi di difesa e ai cambi sistematici. Per vincere la partita dovremo essere molto attenti e lucidi, rispettando le spaziature in campo, e dovremo stare attenti alla loro voglia di rivalsa, perché vorranno riscattare la sconfitta casalinga di domenica scorsa con Sant’Antimo. Arriviamo alla gara nelle migliori condizioni, e vogliamo continuare il trend positivo. Abbiamo reagito bene alle sette sconfitte consecutive, comportandoci da squadra e compattandoci, ottenendo risultati ottimi nell’ultimo mese. Giocare così tante partite in pochi giorni non è facile, stiamo centellinando le energie dei giocatori anche in allenamento".

l.d.f.