Blitz ai Giardini Speyer. La polizia arresta tre uomini con 7,5 chili di marijuana

Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due cittadini stranieri ed un italiano per la detenzione di 7,5 kg lordi di marijuana. In particolare, nell’ambito di una più ampia attività di polizia volta a contrastare il traffico e lo smercio di sostanza stupefacente in zona stazione e giardini Speyer, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, personale della Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti di Ravenna ha intercettato un cittadino gambiano che con fare sospetto si aggirava in bicicletta in via Carducci. Al controllo, l’uomo, un venticinquenne regolare sul territorio nazionale e con piccoli precedenti, si è subito mostrato agitato e sofferente agli accertamenti e, all’esito della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto circa 60 grammi di hashish pronti per essere confezionati e immessi nel mercato locale.

L’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel quadro della medesima attività, i poliziotti hanno effettuato controlli in zone del centro cittadino riconducibili ai fenomeni di cessione avvenuti in stazione e presso i giardini Speyer: in una delle aree indicate, alla vista delle Volanti un uomo, che stazionava nei pressi di uno stabile, si dava alla fuga, ma poco dopo veniva intercettato dagli agenti. Il fermato veniva ricondotto all’altezza del civico da cui era fuggito. Dall’abitazione proveniva un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti. L’uomo, un cittadino tunisino con diversi precedenti per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, è stato successivamente denunciato a piede libero. Alla luce di quanto riscontrato, gli agenti procedevano d’iniziativa alla perquisizione dell’immobile, al cui interno venivano erano presenti un cittadino sessantenne di nazionalità italiana, proprietario dell’immobile, ed un cittadino tunisino, di trent’anni, ivi ospitato. Nell’abitazione, dopo appurati controlli, venivano trovati 7,5 kg lordi di sostanza stupefacente di tipo marjuana, oltre a circa 2500 euro in contanti e materiale per il confezionamento.