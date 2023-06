Blitz dei carabinieri a Punta Marina Fucili a pompa e a canne mozze nella casa di un pregiudicato

I turisti che sabato affollavano il mercato di Punta Marina Terme non hanno potuto fare a meno di notare la presenza dei carabinieri in forze, mentre uscivano da un’abitazione di via della Vela portando con loro una serie di armi: un fucile a pompa e uno a canne mozze con matricola abrasa, oltre a una pistola oggetto di furto che Daniele Corrò, 49 anni, veneziano d’origine con un passato di rapine, deteneva illegalmente. Oltre a quelle armi clandestine (i fucili erano stati modificati col calcio da pistole, come quelli che si vedono nei film d’azione), nella casa dell’uomo sono stati trovati anche lampeggiati e oggetti con le insegne dell’Arma dei carabinieri. Elementi che inducono a sospettare che l’uomo potesse ancora essere dedito alle rapine. Il Pm Marilù Gattelli potrebbe così disporre accertamenti balistici presso il Ris per verificare se quelle armi avessero sparato di recente. Il 49enne, al momento, si trova in carcere con le accuse di detenzione clandestina di armi, ma anche riciclaggio e ricettazione di motori di barche, falsificazione dei relativi documenti e spaccio, perché gli sono state sequestrate sei dosi di cocaina e due bilancini di precisione.

Il blitz dei carabinieri di Marina di Ravenna era scattato proprio in relazione all’indagine sul riciclaggio dei motori di barche, asportati nel locale porto turistico e non solo. Uno dei proprietari dei natanti aveva scoperto il proprio motore sulla pagina facebook che Corrò utilizzava per rivenderli attraverso un sito specializzato. Da qui alla visita a domicilio dei militari il passo è stato breve.

Sotto sequestro è finita anche la stampante con la quale veniva falsificata la documentazione, oltre a 13 motori con matricole abrase e contraffatte, quattro monopattini elettrici e tre gruppi elettronici. Mentre i fucili erano ben nascosti, la pistola l’uomo la teneva nel marsupio. Da qui l’idea degli investigatori che la portasse spesso con sé.

Lorenzo Priviato