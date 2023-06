Blitz della polizia locale "Una discoteca abusiva dove è proibito ballare" Stabilimento stangato

Lo stabilimento balneare sarebbe stato trasformato per una sera in discoteca, ma in assenza delle necessarie autorizzazioni. Per questo ora il titolare incorrerà in una serie di rilievi penali e amministrativi. A contestarli sarà la polizia locale di Ravenna a carico dello stabilimento Alhoa Beach di viale Italia a Marina Romea.

Il controllo è scattato poco prima della mezzanotte di lunedì, mentre era in corso una serata con intrattenimento danzante, con tanto di presenza di una postazione del Dj, con mixer e strumenti a percussione. Da una decina di casse, posizionate in diversi punti di cui 8 vicine al bar, usciva musica Afro. Ad aumentare l’effetto discoteca all’aperto contribuivano nove fari con luce stroboscopica fissati su pali e, soprattutto, la presenza di molte persone – gli agenti stimano ve ne fossero circa 300 – di cui molte ballavano intorno alla postazione del Dj, sfruttando uno spazio di arenile trasformato in pista da ballo. Lo spazio, che occupava la quasi totalità dell’area esterna all’edificio dello stabilimento, era perimetrato da una recinzione costituita da paraventi, pannelli di legno e plexiglas. Lo stesso era accessibile da tre punti: lato mare, lato parcheggio e lato nord. Riguardo alla postazione del Dj, al centro di una struttura con tralicci in metallo, il titolare non ha potuto esibire il collaudo della ditta installatrice, pur precisando di esserne in possesso.

La polizia locale contesta il fatto che non fossero indicate le vie di fuga, né sarebbero stati presenti estintori come previsto dalla normativa antincendio. All’interno dell’area demaniale in concessione allo stabilimento, inoltre, erano posizionati e ben visibili tre cartelli che riportavano la dicitura “divieto di ballo“. Il titolare è stato trovato sprovvisto di autorizzazione per effettuare attività di pubblico spettacolo, certificati di collaudo e conformità degli impianti e nullaosta dell’agenzia Siae.

In ragione di ciò, gli potranno essere contestati rilievi penali con sanzione amministrativa (fino a 1549 euro) per mancanza della licenza, mentre l’ufficio Suap del Comune emetterà provvedimento di diffida a svolgere pubblico spettacolo. Se non vi dovesse ottemperare, rischierebbe la sospensione dell’intero stabilimento balneare.