Blitz della polizia a Lugo: denunciati ed espulsi occupanti abusivi

Massa Lombarda (Ravenna), 1 marzo 2025 – Occupazione abusiva di immobile, furto e ricettazione. Si tratta dei reati che sono costati una denuncia a piede libero a cinque cittadini stranieri nell’ambito di un servizio congiunto tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Lugo, finalizzato a verificare l’eventuale presenza di persone all’interno di alcuni edifici del forese in stato di abbandono.

In particolare, in uno stabile di Massa Lombarda, all’alba di giovedì è stata riscontrata la presenza di cinque persone che vivevano in sistemazioni di fortuna. Nella loro disponibilità sono state trovate due biciclette e un monopattino presumibilmente oggetto di furto e di cui non hanno saputo giustificarne il possesso. Gli stessi si erano allacciati abusivamente al contatore esterno della rete elettrica e alle tubature dell’acqua.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno accertato che uno degli occupanti deteneva per uso personale una modica quantità di hashish; motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna. All’esito degli accertamenti, è stata avviata una immediata istruttoria dall’Ufficio Immigrazione della Questura che ha condotto all’espulsione di due stranieri, in quanto irregolari sul territorio nazionale. I proprietari dell’immobile, intervenuti sul posto, sono stati reimmessi nel pieno godimento dei diritti.