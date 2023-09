Bloccata dopo scippo violento Dovrà rispondere di rapina

È stata fissata per questa mattina davanti al gip l’udienza di convalida dell’arresto di Stefania Valli, la 40enne di Lugo bloccata mercoledì mattina dalla polizia ai giardini Speyer con l’accusa di avere scippato 700 euro a una coppia di anziani: per via del successivo parapiglia, dovrà rispondere di rapina impropria. Inoltre nella borsetta, gli agenti gli hanno trovato un paio di forbici.

La donna, che ora si trova in carcere a Forlì, è sospettata pure per un tentato scippo verificatosi poco prima in via Carducci. Oltre che sotto il profilo penale, la posizione della 40enne sarà oggetto di valutazione sotto il profilo amministrativo finalizzata all’emanazione del foglio di via obbligatorio. Per quanto riguarda il suo avvocato, Lorenzo Zoli, è anche suo amministratore di sostegno: per questo motivo il legale ha rinunciato al mandato.

I due anziani presi di mira, si trovavano su una panchina in attesa di una visita specialistica (forse per questa ragione avevano con loro un po’ di contante) .La 40enne, secondo quanto riferito agli agenti, era ben vestita: li ha raggiunti da dietro, ha preso la borsa ed è scappata. Fuggendo, è pure riuscita ad afferrare il solo portafogli e a gettare il resto probabilmente per essere più libera nella corsa. Anche grazie all’allarme lanciato dalla derubata ("fermatela: è una ladra!" ne è nato un inseguimento con parapiglia finché grazie all’intervento pure di un passante - un 52enne romeno -, la 40enne è stata bloccata e subito dopo presa in custodia dall’equipaggio di una Volante. La donna è sospettata pure del fallito scippo sempre l’altro ieri in via Carducci dove una donna ha cercato di strappare dalle mani di una coppia una borsa: in questo caso però la reazione dei coniugi ha fatto desistere la malintenzionata nonostante gli strattoni e le spinte.