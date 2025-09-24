Blocco di armi al porto: "In tutte le guerre in cui i diritti umani non sono rispettati"

"Ci tenevo a fare un’informativa per dare a tutti a la possibilità di esprimersi in quella che è l’aula eletta dai cittadini". Con queste parole il sindaco Alessandro Barattoni è intervenuto in apertura del Consiglio comunale ieri pomeriggio per parlare, nonostante non fosse in programma, del blocco delle armi per Israele al porto di cui si è molto discusso nell’ultima settimana. "Lo scorso ottobre la premier ha sostenuto che, dopo l’avvio delle operazioni a Gaza, il Governo ha sospeso ogni nuova licenza per esportare armi verso Israele e, non più tardi di poche settimane fa, al Meeting di Rimini, ha detto, e io sono d’accordo, che Israele è andata oltre e che ci sono troppe vittime civili. In quell’occasione ha concluso il suo intervento sostenendo che ‘C’è chi presenta le mozioni e chi salva i bambini’. Io non credo che quegli esplosivi diretti a Israele fossero utili a salvare le vite dei bambini della striscia di Gaza e sono convinto che alle posizioni che si esprimono debbano seguire i fatti" ha detto Barattoni, che ha poi ricordato di aver già inviato una lettera al ministro Salvini per chiedere delucidazioni su un carico di armi transitato dal porto a giugno e sul coinvolgimento di Israele al progetto Europeo Undersec per la sicurezza dei porti, che vede coinvolta anche l’Autorità di sistema portuale di Ravenna. "Vorrei sottolineare l’importanza del rispetto istituzionale – ha detto il sindaco –: è normale, secondo voi, che si scriva al ministro relativamente al porto della città che si amministra, esprimendo forti preoccupazioni, e non si abbia una risposta? Io non credo sia normale, così come non penso che su Undersec sia Autorità di Sistema a dover uscire dal progetto, ma che a doversene andare sia il Ministero israeliano".

L’intervento ha risvegliato le reazioni contrarie dell’opposizione. "C’è un’enorme ipocrisia – ha detto il consigliere di Forza Italia Alberto Ancarani –. In questo momento nel mondo ci sono circa 54 conflitti bellici. Perché improvvisamente l’afflato pacifista è solo nei confronti di Israele?", aggiungendo poi che "quello che avete fatto è l’emblema del perché non ha più senso che Sapir sia in parte pubblica: deve affrontare la concorrenza dei privati che trasportano armi e subisce l’ingerenza degli amministratori che si improvvisano imprenditori". Renato Esposito (Fratelli d’Italia) ha definito il tema frutto di "ipocrisia buonista". Veronica Verlicchi, consigliera della Pigna, ha chiesto "quali saranno le ripercussioni per il porto di Ravenna" e Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna teme che "per punire Israele si finisca per danneggiare il porto di Ravenna". Filippo Donati di Viva Ravenna ha chiesto "quale sarà il rimbalzo sull’economia cittadina per questa scelta? Lo facciamo per tutti i conflitti di tutto il mondo?"

"Abbiamo chiesto a Sapir di fare in modo che le armi dirette a conflitti in cui non sono rispettati i diritti umani possano non essere sbarcate" ha detto il sindaco. Sul tema sono intervenuti per la maggioranza, sostenendo la posizione di Barattoni, anche i consiglieri Greta Cavallaro (Pd), Igor Gallonetto (M5S) e Nicola Staloni (Avs), che su Sapir ha detto: "Chi propone la liberalizzazione dimentica che senza il controllo pubblico tutto questo sarebbe avvenuto in stanze chiuse".