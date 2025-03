’Blush’, il dramma del revenge porn

Per la rassegna ’Teatri d’inverno’, dedicata alla drammaturgia contemporanea, alle 21 di stasera Arianna Cremona e Claudio Righini sono protagonisti al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia, con lo spettacolo ’Blush’, scritto da Charlie Josephine e diretto da Marcello Cotugno, autore anche della colonna sonora.

Al centro del racconto, tre donne e due uomini divorati dalla vergogna. Ciascuno di loro vuole vendetta. Cinque storie sul revenge porn, l’abuso attraverso immagini sessuali postate sul web senza il consenso di chi vi è ritratto con l’intento di procurare disagio, di fare del male. ’Blush’ si chiede da dove venga il nostro desiderio di far provare vergogna agli altri. ’Blush’ mette in mostra le leggi non scritte riguardo la responsabilità di genere e come la vergogna che proviamo quando non ci sentiamo all’altezza possa diventare violenza.

L’opera è stata un successo al Fringe Festival di Edimburgo e ha poi replicato al Soho Theatre a Londra. Il drammaturgo Charlie Josephine racconta così l’ispirazione che l’ha condotto a scrivere il testo: "Ho iniziato a scrivere ’Blush’ per rabbia. Una rabbia profonda. Rabbia verso gli uomini che agiscono il revenge porn. Ma anche rabbia per il termine revenge porn, che di per sé è estremamente inappropriato. Suggerisce che la vittima abbia fatto qualcosa che merita vendetta. Rabbia verso un sistema legale che è tremendamente lento nel modificare leggi che dovrebbero proteggere le donne. Rabbia per la totale mancanza di educazione sessuale a scuola mentre la pornografia e l’idea dello stupro diventano virali sui telefoni dei nostri figli. Rabbia per l’imbarazzo che provo nell’essere una donna arrabbiata".

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (0544’975166) dalle 10 alle 13 presso gli uffici del teatro con ingresso dal viale della Stazione. Prevendite on line: Vivaticket. Prezzi: 10 e 5 euro.