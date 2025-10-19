Bocce, biliardo, karate e yoga. A Massa c’è il circolo ‘Bisboccia’

"Un esempio virtuoso da copiare e replicare" lo ha definito così il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, il circolo ‘Bisboccia’ il giorno della sua inaugurazione ufficiale, avvenuta sabato 4 ottobre. C’erano circa 300 persone, venute a salutare la nuova gestione della struttura che, al suo interno, conta spazi e sale per tutti i gusti. Al timone ci sono due ragazzi: Michele Berardi e Leonardo Naldi. Il primo, già del mestiere, che ha saputo far prosperare il circolo tennis e, ancor prima, era fra i gestori della Casa della Birra a Bagnacavallo. Il secondo, invece, appenderà le chiavi da autotrasportatore per dedicarsi anima e corpo a questa nuova avventura. ‘Bisboccia’ è il nome del circolo Unpli che ha sede nell’ex bocciofila di Massa Lombarda in via Dini e Salvalai. La struttura è affidata da anni alla Pro loco, il cui presidente, Antonio Falzoni, si dice molto soddisfatto della gestione appena partita. "Sono un vulcano di idee e hanno la giusta esperienza per fare andare bene questo posto – afferma il presidente della Pro loco –. Abbiamo dato loro le chiavi, lasciando carta bianca sulla gestione". Dentro, oltre al bar e a due sale con tavolini, è stato rimesso a nuovo anche il campo da bocce, che da alcuni anni aveva reso, appunto ex, la bocciofila. "Il ripristino è stato reso possibile grazie a un contributo della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese – spiega il sindaco Sangiorgi –. A loro va il nostro ringraziamento per la vicinanza che dimostrano sempre per il territorio, così come alla Pro loco per l’impegno che profonde e ai nuovi gestori".

Oltre al campo di bocce, vi è una sala con ben otto campi da biliardo, unica in tutta la provincia di Ravenna, dove gioca la squadra di A1. "In un’altra sala poi si allenano quelli di karate, yoga – spiega il presidente della Pro loco –. È un punto di ritrovo per tante attività che la città aspettava da tempo, dopo alcune gestioni non andate bene". Il parco pubblico, che circonda la struttura su tre lati, è stato al centro di alcune cronache non proprio edificanti negli scorsi anni. "Un presidio che funzioni è fondamentale per avere la giusta utenza – spiega il sindaco – e già in questa settimana di apertura che ha preceduto l’inaugurazione abbiamo visto tante famiglie tornare a riappropriarsi del parco". "Sono in 300 le persone che hanno già manifestato la volontà di fare la tessera – spiegano i due gestori –. Un inizio molto promettente che ci permetterà di mettere in cantiere tante attività".

Matteo Bondi