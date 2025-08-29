Bocconi avvelenati al Parco Tassinari

Un cartello sventola da mercoledì nell’area di sgambamento cani del Parco Tassinari, in via Cavour a Faenza. Un foglio di carta recante la dicitura "Attenzione bocconi avvelenati, è stato sparso lumachicida", con un disegno di un cane con le ali su una luna e una piccola scritta a fianco "cane deceduto questa mattina". Un fenomeno preoccupante che era stato testimoniato anche da un post su un social network attraverso il quale il padrone aveva pubblicato la foto del proprio amico a quattro zampe accompagnato dalla frase "Avrei preferito vederti zoppicare e raccogliere i tuoi peli per il resto dei miei giorni piuttosto che essere avvelenata al Parco Tassinari. Ma credimi che rimarrai sempre con noi".

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per questo episodio, e per un altro similare probabilmente avvenuto sempre nell’area di sgambamento cani del Parco Tassinari, ha immediatamente avviato un’indagine, intensificando le attività di controllo e ricerca. La denuncia per la morte improvvisa del proprio cane è stata presentata martedì mattina dalla proprietaria al comando di via Baliatico. L’autopsia ha confermato la morte del quadrupede per avvelenamento. Inoltre nelle scorse ore era stata segnalata una seconda situazione simile, con una diagnosi di emorragia interna, sempre dopo che l’animale era stato portato nella stessa area.

Il lumachicida, un granulato blu tossico e molto dannoso per i cani, potrebbe essere stato ingerito dai quadrupedi attraverso delle esche o più comunemente dei bocconi avvelenati. Per questo motivo le attività di controllo della Polizia Locale sono state intensificate e mirate anche alla ricerca di tali bocconi. In prima battuta tuttavia, come hanno fatto sapere dal comando della Polizia Locale, i controlli non hanno dato esiti. Nonostante ciò, i sopralluoghi sono continuati anche nella giornata di ieri e, in via precauzionale, sono stati affissi cartelli informativi in tutta l’area per avvisare i proprietari di cani e invitarli alla massima cautela.

Peraltro proseguono parallelamente le indagini per risalire ed individuare i responsabili dell’ignobile gesto. Le autorità invitano i cittadini a segnalare immediatamente comportamenti sospetti o il ritrovamento di materiali anomali. La Polizia Locale ha inoltre rivolto un appello a tutti i proprietari di cani che hanno frequentato il Parco Tassinari nei giorni scorsi. "Si raccomanda ai proprietari di cani, qualora i loro animali manifestassero sintomi anomali, di rivolgersi con urgenza a un veterinario e di sporgere denuncia presso le forze dell’ordine".