Bocconi avvelenati, nuova campagna di sensibilizzazione

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rilancia la campagna di sensibilizzazione per contrastare lo spargimento di bocconi o esche avvelenati. Da metà marzo saranno affissi manifesti negli spazi pubblicitari cittadini.

Le esche alimentari avvelenate causano atroci sofferenze e morte di animali selvatici e domestici, inoltre costituiscono pericolo per le persone e l’ambiente. La campagna avverte sulle conseguenze cui va incontro chi commette reati e informa i proprietari di animali sulle precauzioni da adottare come l’utilizzo della museruola e l’ utilizzo di guanti per raccogliere esche sospette. In caso di sospetto avvelenamento è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio veterinario di fiducia.

Materiale sospetto, carcasse di animali, casi sospetti o effettivi di intossicazioni e di avvelenamenti, vanno segnalati alla Polizia locale della Bassa Romagna (telefono 800.072525) o al Servizio Veterinario dell’Ausl della Romagna (0545.283083) o alla Polizia provinciale (0544.258922), o ai Carabinieri Forestali (0544.247900).

Con l’App ‘Bocconi avvelenati’ del Ministero della Salute si può segnalare in tempo reale il ritrovamento e la posizione del boccone o del materiale sospetto e visualizzare sulle mappe interattive del portale nazionale il rischio potenziale in un determinato territorio.