Bolkestein "La Regione a fianco dei Comuni"

La Regione Emilia-Romagna al fianco dei Comuni rivieraschi per definire un "percorso comune in vista delle evidenze pubbliche, previste dalla direttiva europea Bolkestein". Questo l’esito della prima riunione del Tavolo di coordinamento convocata dall’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, dopo che la sentenza del Tar Liguria ha di fatto bocciato la proroga delle concessioni al 2027.

"Abbiamo deciso di riprendere il lavoro già avviato dalla precedente amministrazione regionale per definire un percorso condiviso che accompagni gli Enti locali a dare seguito alle procedure di evidenza pubblica in modo coordinato e il più possibile uniforme", conferma Frisoni. E "nel rispetto naturalmente delle specificità territoriali e delle scelte in capo alle singole amministrazioni", aggiunge. Da tutti i partecipanti, conclude l’assessore, emerge "l’attesa per il Decreto indennizzi che il governo si è impegnato a varare entro marzo e preoccupazione per la gestione di una vicenda così delicata ad altissimo rischio di contenzioso amministrativo". Una nuova puntata di una telenovela che non annuncia a concludersi.