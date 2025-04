"Bolkestein, ora il tavolo tecnico ma a noi dissero no"

In Comune nasce un tavolo tecnico dedicato alla Bolkestein e alla sua applicazione. Cervia ti Amo risponde all’assessora delegata Michela Brunelli: "Apprendiamo con grande stupore che Brunelli, a distanza di un anno e mezzo torna sui suoi passi e decida insieme alla giunta di instituire un comitato tecnico per la Bolkestein, vendendola come grande novità. Peccato che nel settembre del 2023, quando Cervia Ti Amo con Alain Conte, presentò un ordine del giorno con lo stesso contenuto, puntuale e con largo anticipo, fu bocciato dall’attuale maggioranza, con in testa proprio l’assessora Brunelli e il Pd. Allora la “versione ufficiale” fu che, non essendoci i decreti attuativi e nessuna indicazione dal governo, fosse inutile e prematuro preparare la macchina comunale all’immane lavoro che avrebbe dovuto affrontare, e soprattutto inopportuno aprire una discussione seria in città sul futuro della spiaggia".

i.b.