"Bolkestein, sbagliato il ricorso di alcuni soci"

La Cooperativa Bagnini interviene su concessioni demaniali e Bolkestein nall’anno in cui la direttiva europea andrà applicata. Ancora si naviga a vista, almeno in Emilia Romagna, e gli operatori sono in attesa di vedere ufficializzato il percorso che dovranno affrontare dal punto di vista dell’evidenza pubblica. La Cooperativa Bagnini rende conto che "alcuni soci intendono proporre un ricorso contro la Delibera del Comune riguardante le disposizioni in merito all’esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali. La delibera, peraltro riproposta dai Comuni della costa romagnola, ivi compreso Cervia, si era resa necessaria come atto dovuto in conseguenza di una "situazione di assoluta incertezza normativa", essendo le concessioni demaniali scadute al dicembre 2023 e non prorogabili, tale da favorire possibili contenziosi negativi per le stesse imprese balneari".

"Se accolto dal tribunale amministrativo, un simile ricorso potrebbe produrre un grave pregiudizio per lo svolgimento della attività d’impresa non solo per i ricorrenti, ma per tutte le imprese balneari attive nel nostro comune, con possibili ingiuste conseguenze negative anche per chi non ha inteso ricorrere contro il Comune. Esporre direttamente l’imprenditore balneare contro l’amministrazione, in un contesto concessorio alquanto precario, è una procedura mal suggerita trattandosi di un esercizio, seppur legittimo, di natura strettamente sindacale e come tale da rimanere in capo al sindacato medesimo nella sua legale rappresentanza". La Coop "auspica che il paventato ricorso avverso la delibera nei confronti della Amministrazione comunale, venga ritirato dai soci proponenti". Ha poi avviato nei confronti dell’Amministrazione "una “moral suasion” orientata a ricomporre una diatriba generata, almeno nei modi, con temerarietà".

Ilaria Bedeschi