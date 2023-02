Bolkestein, se arriva la multa dall’Ue chi pagherà?

L’Unione europea ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia perché ancora non è stata applicata la direttiva Bolkestein. E quindi l’eventualità di sanzione nei confronti del nostro Paese non è poi così lontana dalla realtà. Inoltre, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato che esclude qualunque proroga oltre la fine di quest’anno, il Governo ha invece stabilito un ulteriore anno di proroga. La questione continuerà ancora a trascinarsi senza che si scorga da nessuna parte anche solo la minima intenzione di risolvere il problema che è vecchio di quasi vent’anni. Non a caso di lettere sulle concessioni balneari ne sono arrivate diverse. Una situazione che ha dell’incredibile e che rischia di danneggiare tutti, compresi i balneari che prima o poi sentiranno l’esigenza di uscire da questa situazione di incertezza che va avanti da troppo tempo.

L’Unione europea ancora una volta ha sottolineato la necessità di introdurre procedure trasparenti, imparziali e aperte per affidare le concessioni relative al demanio. È chiaro che questo comporterà un aumento dei canoni rispetto ad oggi e non garantirà ai gestori attuali di essere confermati, ma non sembra ci siano molte alternative. Senza contare che, con questa incognita, chi si assume il rischio di fare investimenti importanti sulle strutture?