"Bolkestein, serve chiarezza a tutti i livelli"

La direttiva Bolkestein spaventa gli operatori del settore e spaventa ancora di più dato che, ancora, si naviga a vista in materia di bandi, criteri e tempistiche. Insomma, sul futuro delle concessioni balneari c’è ancora un buio parziale anche a Cervia. A tal proposito, sulla questione è intervenuto anche il bagnino Alessandro Castagnoli che dichiara: "I bagnini di Cervia chiedono chiarezza e trasparenza alla coop Bagnini".

Una lunga disamina, la sua, della situazione attuale a livello nazionale. Spiega ancora Castagnoli: "La direttiva europea Bolkestein da oltre un decennio non consente ai bagnini di tutta Italia di dormire sonni tranquilli, lasciando un’intera categoria di imprenditori che vale il 20% del turismo dell’intera penisola, nell’incertezza del proprio futuro. Il governo Meloni sta disattendendo le promesse elettorali fatte, creando ancora maggiore incertezza tra gli operatori del settore e i Comuni che, in assenza dei decreti attuativi, non possono affrontare le eventuali evidenze pubbliche". Lo stesso entra poi nel merito della situazione cervese spiegando che "la cooperativa di Cervia da anni sta lavorando assieme a numerosi consulenti su un piano industriale che proclama poter essere la panacea per l’intero settore".

Ancora: "Tuttavia, pur essendo un progetto finanziato dai bagnini di Cervia, questi non hanno mai avuto la possibilità di apprezzarne i contenuti, e anche la presentazione plenaria avvenuta lo scorso martedì 19 marzo non ha contribuito a chiarirne i contenuti, essendo stata esposta in maniera generica e poco comprensibile. In seguito a tali considerazioni, un gruppo di balneari facenti parte della cooperativa di Cervia, mossi dall’interesse di comprendere al meglio la validità di questo progetto per poterne apprezzare i contenuti e per prepararsi al meglio a qualsivoglia futura evenienza, ha formalmente richiesto alla stessa cooperatuva Bagnini delucidazioni al riguardo".

Sempre Castagnoli nel suo ragionamento, continua in questo modo: "In questo momento è necessario più che mai lavorare tutti insieme, in maniera asincrona, con trasparenza e unione d’intenti, allo scopo di salvaguardare il valore delle aziende balneari e un modello imprenditoriale che da anni è un punto di riferimento per il turismo italiano ed europeo, scongiurando situazioni simili a quelle avvenute a Jesolo nei mesi scorsi".

Insomma, una richiesta per entrare nel dettaglio dei progetti - che alcuni bagnini hanno chiesto alla loro stessa cooperativa – con l’obiettivo di lavorare in squadra e agire per il meglio delle strutture balneari della località. L’incertezza resta insomma tanta per gli operatori del settore.

Ilaria Bedeschi