"Bolkestein, si tenga conto degli investimenti fatti"

Tanto pubblico, perlopiù composto da imprenditori del territorio, l’altra sera in piazzale dei Salinari per l’incontro sulla Bolkestein, che ha visto gli interventi del presidente della Coop bagnini di Cervia Fabio Ceccaroni, che organizzava, il consigliere Danilo Piraccini e il sindaco Mattia Missiroli. La serata è servita a fare il punto su una direttiva che dovrà trovare applicazione a stretto giro anche a Cervia, considerando però anche che l’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha reclamato la decisione del Comune di Cervia di applicare la proroga di un anno delle concessioni balneari senza indire le gare pubbliche. La Coop bagnini ha deciso di impugnare, con il Comune di Cervia, il reclamo dell’Agcm per garantire una copertura legale specialistica ai soci coinvolti e schierarsi a tutela degli stessi. Dopo la prima udienza al Tar dell’Emilia Romagna di luglio la prossima data è a fine settembre. Un contenzioso che dimostra la difficile e caotica situazione in cui è immersa l’applicazione della direttiva. Per ora ogni Regione va per conto proprio e l’incertezza dell’impatto economico dell’applicazione della direttiva non rende tranquilli operatori e residenti.

A Cervia sono circa 300 le concessioni demaniali marittime la cui riassegnazione è prevista tramite procedure a evidenza pubblica, mentre il 20% delle concessioni fa riferimento anche al settore alberghiero. A fare il punto, l’altra sera, è stato il consigliere Danilo Piraccini che ha affermato: "Quando si parla di Bolkestein e stabilimenti due cose danno fastidio. La prima è la questione del canone che però non c’entra con la Bolkestein. L’Europa in questo lascia liberi i governi su quanto fare pagare. Il tema è ‘i bagnini vivono da sempre una condizione favorevole con un affitto molto basso’. È basso, è vero, ma il canone è materia governativa ed è determinato con criteri tabellari. È stato certamente un privilegio. E comunque il salvataggio è un servizio, obbligatorio per i concessonari, da due milioni annui di stipendi. Il secondo equivoco è l’asta. Non sarà un’asta. Non la impone l’Europa. Ma sarà una gara con criteri e punteggi. Non è che, a prescindere, chi paga di più si aggiudica la concessione. Sulla questione della prelazione, che riemerge in continuazione, per quello che è dato sapere c’è una posizione netta nella direttiva che non prevede posizioni di favore per chi esce. Sugli indennizzi il Governo cerca di tutelarli ma la direttiva non vuole che siano interpretati come un favoritismo per gli attuali concessionari. Sulla questione, invece, mi auguro che Governo e Amministrazione facciano la cosa giusta perché gli investimenti sono stati altissimi negli ultimi anni". A chiudere il tavolo è stato il sindaco di Cervia Mattia Missiroli che ha riconosciuto la situazione nebulosa in cui si trova anche l’Amministrazione comunale che dovrà curare le gare: non sarà certo semplice.

Ilaria Bedeschi