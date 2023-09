Bollette, approvata mozione per chiedere di non pagarle

“Richiesta di annullamento dei pagamenti di bollette e avvisi di pagamento delle utenze luce, gas, e acqua a favore dei cittadini e delle imprese alluvionate del comune di Cervia”. Questo il contenuto delle mozione approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale. Il Pd ricorda che la richiesta a sindaco e giunta è "di attivarsi per chiedere al Governo, alle agenzie competenti per servizi idrici, rete luce, gas e rifiuti e al Commissario di intervenire con urgenza per annullare per il periodo 1 maggio - 31 ottobre i pagamenti delle utenze".