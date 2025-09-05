"Bollette dei rifiuti, aumento medio del 6,5%"

Arriva la replica dell’amministrazione a ‘Cervia ti Amo’ – smentendola con i dati - in merito ad un presunto aumento delle bollette dei rifiuti che, secondo l’opposizione, è stimato attorno al 20-30%. Argomenta l’assessore Federica Bosi: "Spiace che ’Cervia Ti Amo’ abbia rilasciato dichiarazioni fuorvianti che possono generare confusione. La variazione del peso tariffario dei rifiuti dal passaggio da Tari a Tariffa Corrispettiva Puntuale delle utenze domestiche è sicuramente inferiore alle percentuali del 20% o addirittura del 30%. Per le famiglie risulta un aumento medio del 6,5%, che dipende da fattori quali la superficie dell’immobile, il numero dei componenti del nucleo famigliare e dagli svuotamenti assegnati. In ogni caso, l’aumento tariffario in regime Tariffa Corrispettiva Puntuale è ben inferiore all’aumento che si avrebbe avuto nel caso di mantenimento dell’imposta Tari, che sarebbe stato del 9,6%". "Facendo un breve esempio, una famiglia di 4 persone in un’abitazione di 130 mq, che rispetta il numero degli svuotamenti prestabiliti (pari a 39) passa da 371 euro di Tari a 394 euro di Tcp, cioè +6,2%. Relativamente alle utenze non domestiche, la situazione è mediamente migliorativa rispetto alla Tari".

"La variazione del carico tariffario dal passaggio a Tcp dipende da una molteplicità di fattori: tipologia di attività, superficie dei locali, dotazioni richieste dalle aziende rispetto alle necessità degli svuotamenti assegnati". Con le tariffe Tcp, risulta che la maggior parte delle utenze non domestiche (parliamo dell’80%), nel rispetto degli svuotamenti, avranno delle riduzioni (in alcuni casi anche consistenti), oppure aumenti inferiori al 10%; anch’essi corrispondono a riduzioni dal momento che le imprese possono recuperare l’Iva del 10%, cosa che fino all’anno scorso, con la Tari, non era possibile".

In soldoni, "solamente un esiguo numero di utenze non domestiche vedrà un aumento superiore al 10%". Inoltre, nelle bollette 2025 della Tcp, famiglie e imprese si vedranno addebitate dal gestore l’importo di 6 euro per ogni utenza, a finanziamento del "bonus sociale rifiuti". Queste somme sarebbero state applicate anche in regime Tari e non dipendono né dal Comune e né dal gestore e devono essere riversate ad una cassa nazionale.

"Abbiamo fatto più di un incontro con la città insieme ai tecnici Hera, in un contesto chiaro e trasparente, in cui è stata illustrata la situazione delle nuove tariffe a cittadini, associazioni, consigli di zona, cercando anche di trovare specifiche soluzioni per poter migliorare il conferimento dell’indifferenziata da parte dei privati e delle imprese".

Ilaria Bedeschi