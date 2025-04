"Bollette della luce, serve uno sportello ad hoc"

Aiutare le persone così che paghino bollette della luce meno care. Questo il senso dell’interrogazione presentata dal candidato sindaco Alvaro Ancisi. "Arona, guidata da un sindaco della Lega, è un centro turistico-terziario di 13.680 abitanti della provincia di Varese – spiega –, venuto alla ribalta il 25 febbraio per avere istituito il primo sportello pubblico italiano per aiutare i cittadini vulnerabili (anziani ultra 75enni, disabili certificati e soggetti in difficoltà economiche con bonus energia), che sono 11 milioni e mezzo in Italia, a risparmiare sulle bollette elettriche assai gravose e spesso insostenibili. Se in difficoltà a navigare su internet per procurarsi tariffe migliori passando dal mercato libero o tutelato dell’elettricità al sistema a tutele graduali, essi possono risolvere il problema recandosi presso uno sportello specifico. Il Comune ritiene possibile istituire a Ravenna questo sportello?"