Bollette dell’acqua alle stelle: "Applicato il conguaglio"

Un ristorante cittadino che da 2.500 è passato a 5mila euro, e un campeggio (oltretutto chiuso in questo periodo), che dovrà sborsare 3.800 euro. Parliamo di bollette dell’acqua e dei rincari applicati dal gestore (Hera), tenendo conto di quanto deciso dal consiglio d’ambito di Atersir lo scorso 25 ottobre, quando sono state approvate ’le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (2024-2029)’, in applicazione della deliberazione Arera del 28 dicembre 2023 per il bacino tariffario di Ravenna (gestito, come detto, da Hera). Le maxi-bollette stanno arrivando in questi giorni alle utenze, sollevando, come è normale che sia, malumori e proteste. A livello politico si è fatta carico di chiedere lumi Area Liberale, che ha presentato una interrogazione a Lugo. Il problema, però, riguarda tutto il territorio, Ravenna inclusa.

Nelle bollette, oltre all’ammontare relativo ai consumi registrati dal contatore, possono essere inserite ulteriori somme, indicate come conguaglio tariffario. Si tratta di importi una tantum - che dunque non ci saranno nelle restanti bollette del 2025 -, dovuti all’applicazione delle nuove tariffe 2024, approvate da Atersir il 25 ottobre ma valide a partire dal 1° gennaio 2024. Le bollette di febbraio erano state emesse sulla base delle tariffe precedenti; ne consegue che Hera nella bolletta di gennaio 2025, ha applicato la differenza tra le vecchie e le nuove bollette.

Una domanda legittima: perché il conguaglio è stato applicato in un ’colpo solo’ e non spalmato nel corso del 2025? C’è una spiegazione di natura tecnica? Di certo l’utente dovrà pagare comunque un importo alto e inaspettato. L’origine di questi conguagli verrà spiegata a Lugo quando l’assessore competente risponderà all’interrogazione di Simone Camanzi, capogruppo di Area Liberale. La delibera del consiglio d’ambito di Atersir è, da questo punto di vista, l’esempio perfetto di come rendere incomprensibili le cose al normale cittadino, che da un documento ufficiale e di tale importanza - visto che dispone un aumento inatteso delle bollette -, vorrebbe solo chiarezza. Tra i pochi passaggi comprensibili c’è che ’oltre alle fattispecie evidenziate dal gestore, il 2024 è caratterizzato dal recupero di particolari e straordinarie partite di conguaglio che determinano un aumento tariffario non assorbile dagli aumenti tariffari previsti’.

