Bollette sospese Come ottenere la proroga

Nei giorni scorsi Arera ha prorogato la sospensione dei termini di pagamento delle bollette dal 31 agosto fino al 31 ottobre 2023 per chi ha avuto abitazione o sede compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi calamitosi. Ma non è una sospensione automatica. Hera infatti specifica che occorrerà mandare la richiesta entro il 31 agosto 2023, il modulo da compilare è scaricabile al link www.gruppohera.italluvione-er, da rinviare all’indirizzo email: [email protected]. "In nessun caso – sottolinea Hera – potranno essere accolte domande pervenute oltre il 31 ottobre 2023".

I dettagli sulle misure previste da Arera e le istruzioni su come fare richiesta sono sul sito www.gruppohera.it. Gli utenti possono informarsi contattando i numeri verdi: 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18.