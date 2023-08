’Bollino’ ministeriale Quello di San Romualdo ora è cammino religioso Si divide in 30 tappe

di Roberta Bezzi

Il ‘Cammino di San Romualdo’, in realtà denominato ‘Viae Sancti Romualdi, che va da Sant’Apollinare in Classe a Fabriano sulle orme di San Romualdo, è stato ufficialmente riconosciuto come ‘cammino religioso’ dal ministero del Turismo il 21 luglio. Un bel traguardo per l’itinerario di 500 km, suddiviso in 30 tappe da compiere in 30 giorni, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più importanti in Europa. A parlarne è Ciro Costa, presidente di Trail Romagna, che ha seguito dall’inizio questa sfida avvincente.

Costa, si può dire che si chiude un percorso iniziato nel 2012?

"Sì. Tutto è iniziato nell’anno del Millenario della fondazione del Sacro Eremo di Camaldoli da parte di Romualdo da Ravenna, con la tratta Ravenna-Eremo. Ora, su sollecitazione della congregazione Camaldolese, il cammino si spinge a Fabriano, il luogo che custodisce le sue spoglie. Ci stiamo preparando adeguatamente in vista del 2027, il millenario della morte di San Romualdo".

Siete riusciti a inserirlo nell’Atlante dei Cammini religiosi pubblicato nel portale Italia.it…

"Sì, avevamo fatto richiesta a metà dell’anno scorso, dopo aver verificato di soddisfare tutti i criteri fondamentali del ministero. In questo modo sarà più facile valorizzare questo meraviglioso cammino che rende omaggio a San Romualdo, il più grande viandante eremita che intorno all’anno 1000 ha dato vita all’eremo di Camaldoli".

Oltre a Trail Romagna, capofila, chi fa parte del progetto?

"Insieme a noi, ci sono sempre stati il CAI Ravenna per la parte tecnica e Romagna Camaldoli. Di recente abbiamo inglobato anche due nuove associazioni: Eticamente di Perugia e Zuzzurellando tra Marche e Umbria, che avevano già tracciato il percorso tra l’eremo e Fabriano. Insieme abbiamo appena costituito un comitato scientifico che avrà il compito di elaborare una programmazione annuale in modo che il pellegrino un’esperienza magnifica".

Il Cammino attraversa 29 borghi e 4 regioni (Romagna, Marche, Umbria e Toscana). A chi è adatto?

"Inutile negarlo, richiede un minimo di allenamento. In media ogni tappa dura 20 km, non meno di 3 ore circa, con un dislivello medio di 300-400 metri, ma non mancano anche le tappe con dislivello di circa mille metri. Ai partecipanti viene consegnata una Carta del pellegrino in cui viene apposto un timbro al termine di ogni tappa, in apposite strutture abilitate. Difficilmente può essere concluso in un mese".

Tra i vostri obiettivi il rafforzamento di servizi collaterali.

"Sì, ci teniamo molto nell’ottica della sicurezza. Cercheremo di proporre il noleggio transfert, servizio bagagli, il pullman per piccoli gruppi e un supporto organizzativo per infortuni. Tra gli obiettivi di più lungo termine, vi è quello di rendere accessibili alcuni tratti del Cammino anche per persone non vedenti e su sedia a rotelle".