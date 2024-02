Bollino oro per Villa Adalgisa

L’hospice Villa Adalgisa ha ottenuto l’accreditamento sanitario internazionale. La struttura di Borgo Montone infatti è entrata a far parte di un percorso di monitoraggio e valutazione internazionale, da parte di Accreditation Canada e l’affiliata Health Standards Organization. Entrambe operano sull’ottimizzazione della qualità dei servizi sanitari e sociali in tutto il mondo, che hanno già coinvolto oltre 15.000 realtà in più di 35 Paesi. Nato dieci anni fa, l’hospice ’Villa Adalgisa’ ha accolto 2.952 persone e la risposta assistenziale è stata nel tempo ampliata come ricettività e in termini di qualità di cura. Gli attuali 19 posti letto hanno garantito nel 2023 il ricovero di 310 persone e la dimissione di 77 pazienti, conquistando il cuore della città. Una struttura circondata dal verde, dove si si trova sostegno psicologico, aiuto e rispetto della dignità.

"Il nostro hospice - dice Sara Ori (nella foto), direttore sanitario della struttura - dopo l’intenso lavoro durato oltre un anno, ha ricevuto l’accreditamento sanitario internazionale con la certificazione di livello qualità oro. Un percorso che la Società Dolce, gestore del servizio, ha voluto per un miglioramento continuo della qualità e della sicurezza dei servizi offerti. L’accreditamento valuta le organizzazioni sanitarie e i servizi sociali su standard di eccellenza, per identificare ciò che viene fatto bene e ciò che deve essere migliorato. Siamo estremamente orgogliosi del risultato e crediamo di aver festeggiato i nostri 10 anni nella maniera migliore possibile".