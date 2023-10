Bollo, via alla richiesta di rimborso per chi ha dovuto rottamare l’auto

È ora possibile chiedere il rimborso del bollo auto da parte di chi, nei territori colpiti dall’alluvione di maggio, ha dovuto rottamare la propria auto. Nella seduta di ieri la Giunta regionale ha approvato la delibera che, per l’anno di imposta 2023, fissa il rimborso della tassa automobilistica già pagata a partire dal 1^ gennaio 2023. Operazione per la quale è stato stanziato 1 milione di euro dal bilancio regionale. Il provvedimento riguarda gli intestatari o utilizzatori di veicoli che - alla data del 1^ maggio 2023 - avessero la residenza o la sede legale o operativa nei territori alluvionati e che abbiano consegnato il veicolo per la demolizione entro il 20 novembre 2023. Per il rimborso va presentata un’istanza all’amministrazione regionale, che non sarà accolta in caso di mancata consegna del veicolo a un demolitore autorizzato o a un soggetto autorizzato alla rivendita.