"Bologna-Castello, progetto da rivedere"

Forte preoccupazione riguardo al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, con particolare riferimento al nodo di Solarolo sulla Bologna-Ravenna, vengono espresse in un’interpellanza dal consigliere regionale Marco Mastacchi di Rete Civica, soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale e territoriale previsto. Con l’interpellanza chiede e propone alternative al progetto, come la separazione dei flussi alta velocità passeggeri e merci sulla Dorsale Adriatica o, in subordine, la realizzazione di tratti in galleria per minimizzare i danni. Chiede un ripensamento del progetto a favore di soluzioni meno invasive e più funzionali per l’intero territorio regionale e per il trasporto merci verso il porto di Ravenna e il nord Europa. Cittadini e alcune Amministrazioni comunali esprimono preoccupazione e contrarietà per l’imponente impatto sul territorio del progetto del valore di più di 3 miliardi di euro.