Bomba d’aereo disinnescata e fatta brillare dagli artificieri della Folgore: ecco dove

San Lorenzo di Lugo (Ravenna), 17 ottobre 2023. Dopo averla disinnescata nella prima metà della mattinata, poco dopo mezzogiorno di oggi, a San Lorenzo di Lugo, gli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago hanno fatto brillare la bomba d’aereo da 100 libbre rinvenuta lo scorso 8 aprile in un campo in via Sentiero San Lorenzo.

Operazioni, coordinate dalla Prefettura, che si sono svolte dopo l’inevitabile stop provocato dall’alluvione che lo scorso maggio aveva flagellato buona parte della Bassa Romagna. Per limitare il più possibile l’area di evacuazione degli abitanti, nei giorni scorsi i militari della Folgore avevano provveduto alla realizzazione di un’apposita camera di espansione.

Tredici i cittadini che, per consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Per coordinare le complesse attività è stato attivato in piazza 8 marzo il Centro Operativo Misto.

Oltre ai militari, alla Prefettura e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad essere coinvolti a vario titolo sono state Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e dipartiento emegenta 118 dell'Ausl Romagna.