Bomba bellica in provincia di Ravenna: artificieri in azione, ecco quando

Faenza (Ravenna), 15 febbraio 2024 – Ha una lunghezza di circa un metro ed un diametro di 20 centimetri la bomba d’aereo da 500 libbre (corrispondenti a poco meno di 227 chili), che domenica prossima (18 febbraio), dopo che sarà stata messa in sicurezza nel luogo del suo ritrovamento in essere sarà fatta brillare presso la ‘Cava Soglia’, nel Comune di Brisighella.

L'ordigno (modello “NK4” General Purpose UK di produzione britannica e risalente al secondo conflitto mondiale) era stato rinvenuto lo scorso 21 novembre a qualche centinaio di metri in linea d’aria dal Ponte del Castello, sul Senio, al confine tra Faenza e Castel Bolognese.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Ravenna, saranno condotte dai militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, dopo l’ultima riunione tenutasi in Prefettura tra tutti i componenti del Sistema Locale di Protezione Civile presieduta dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e a cui ha partecipato anche il nuovo Comandante dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago Col. Daniele D’Ambrogi.

Per limitare il più possibile l’area di evacuazione degli abitanti è stata realizzata dai militari della Folgore un’apposita camera di espansione. Saranno fatti evacuare i cittadini residenti nell’area interessata dalle operazioni per consentirne lo svolgimento in piena sicurezza: per questi cittadini, in caso di assenza di soluzioni autonome ed alternative, è stata predisposta dal Comune di Faenza un’apposita area di accoglienza.

Al fine di coordinare le complesse attività è stato attivato il Centro Operativo Misto – COM – diretto dalla Prefettura, che si riunirà presso la sede di Faenza del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Ravenna. Le operazioni di evacuazione avranno inizio dalle 6 e la zona dovrà essere interamente evacuata entro le 6.45.

L’accesso alla rete viaria sarà interdetto dalle 6, orario in cui sarà consentito soltanto l’uscita dall’area. Sono coinvolti nelle operazioni, oltre ai militari della Folgore, personale della Prefettura, Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Forze dell’Ordine (controllo e vigilanza dell’area interessata e presidio delle strade interessate), Volontari di protezione civile, Vigili del Fuoco (supporto tecnico-logistico), Dipartimento emergenza 118 dell’Ausl Romagna e la Croce Rossa Italiana (assetto sanitario).

Per tutta la durata delle attività, sia di disinnesco che di brillamento, è stata richiesta dalla Prefettura l’attivazione del divieto di sorvolo delle aree interessate dalle operazioni.