Bomba da 500 libbre rinvenuta a Reda

Una bomba da più di 200 chilogrammi di massa è stata rinvenuta ieri nelle campagne di Reda, in un terreno agricolo raggiungibile da via Cangia, lavorato da Silvano Bassi che ha trovato l’ordigno. L’area, attualmente non coltivata, e in cui erano in corso operazioni superficiali successive all’aratura per preparare il terreno alla semina di barbabietole, è stata immediatamente circoscritta. Il campo è situato piuttosto lontano dalle abitazioni: dunque non sono state necessarie evacuazioni, le quali rimangono comunque una possibilità in vista dell’eventuale futuro brillamento dell’ordigno.

Si tratta di una bomba sganciata da un aeroplano alleato durante la seconda guerra mondiale, e mai esplosa: un ordigno da 500 libbre, dalla lunghezza di poco inferiore al mezzo metro, "di fabbricazione inglese, con presenza di spoletta di coda e di naso", spiegano dalla Prefettura. Gli artificieri hanno fatto un primo sopralluogo sul posto poche ore dopo il ritrovamento. Una volta deciso se fare brillare l’ordigno sul posto o spostarlo altrove, la Folgore renderà pubblici quanto prima i raggi di evacuazione della zona. Solitamente gli ordigni di grande dimensione vengono fatti brillare sul posto, mentre quelli più piccoli vengono rimossi, e normalmente fatti esplodere insieme a vari reperti analoghi in occasione dei brillamenti di maggiore importanza. Quando fu fatta brillare la bomba rinvenuta nei campi sportivi della Graziola, poco più di un anno fa, insieme ad essa esplosero anche alcuni ordigni minori portati lì appositamente. Nel territorio faentino l’ordigno più significativo rinvenuto negli ultimi anni è quello venuto alla luce tre anni fa al confine fra i comuni di Riolo Terme e Imola, in un campo accessibile da via Mazzolano. Per far brillare la bomba, lunga più di un metro, furono evacuati tutti i residenti delle vicinanze, ospitati per la domenica da amici, parenti o in strutture attrezzate. Come accade in quei casi, l’Esercito costruì attorno alla bomba una piramide in terra, in modo da innescare l’esplosione nella più totale sicurezza. Non è dato sapere, al momento, in quale fase del conflitto la bomba sia stata sganciata. Quel che è certo è che, come molte altre omologhe, è rimasta inesplosa, nascosta sotto il terreno per settant’anni o quasi. Quello italiano fu, fino allo sbarco in Normandia, il principale fronte della seconda guerra mondiale, insieme a quello russo: il ritrovamento di ordigni inesplosi continuerà a essere pressoché all’ordine del giorno, in Italia, ancora per vari decenni.

Filippo Donati