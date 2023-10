Bomba d’aereo a San Lorenzo, oggi il brillamento

Nella frazione lughese di San Lorenzo oggi è il giorno del disinnesco e del brillamento di una bomba d’aereo da 100 libbre, trovata l’8 aprile in un campo in via Sentiero San Lorenzo, traversa di via Lunga Inferiore. A coordinare le operazioni relative all’ordigno, un residuato bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale, è la Prefettura che ha previsto la messa in sicurezza in loco dell’ordigno e il successivo brillamento in un terreno vicino. Le operazioni saranno condotte dagli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago. Allo scopo di limitare il più possibile l’area di evacuazione degli abitanti, nei giorni scorsi i militari della Folgore hanno provveduto alla realizzazione di una camera di espansione. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, sono 13 i cittadini che dovranno lasciare le loro abitazioni. In caso di assenza di soluzione autonome e alternative, è stato predisposta dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna un’area di accoglienza. Per coordinare le attività è stato attivato il Centro operativo misto (Com), coordinato dalla Prefettura, che si riunirà in una sede decentrata a San Lorenzo di Lugo. Le operazioni di evacuazione avranno inizio dalle 7 e la zona sarà interamente evacuata entro le 8. L’accesso alla rete viaria sarà interdetto dalle 7, orario in cui verrà consentita soltanto l’uscita dall’area. Saranno coinvolti a vario titolo nelle operazioni, oltre ai militari, alla Prefettura e all’Unione, le forze dell’ordine (controllo e vigilanza dell’area interessata e il presidio delle strade interessate), il volontariato di protezione civile, i vigili del fuoco (supporto tecnico-logistico), il Dipartimento emergenza 118 dell’Ausl Romagna, la Croce Rossa (assetto sanitario).

Luigi Scardovi