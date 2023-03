Bomba della Seconda guerra mondiale Ieri è stata fatta brillare in una cava

La bomba è stata portata via e fatta brillare in una cava, al sicuro. Ieri si sono infatti effettuate le operazioni per neutralizzare un ordigno aereo da 100 chili risalente alla Seconda guerra mondiale e ritrovato a Lugo nei pressi di via Piratello, durante alcuni lavori di scavo stradale. A occuparsi dell’esplosivo sono stati gli artificieri dell’ottavo reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago.

La bomba, della lunghezza di 82,5 cm e diametro di 27, conteneva 50 kg di esplosivo ed era di fabbricazione italiana. È stata trasportata alla cava Sant’Anna di Filo di Argenta, dove è avvenuta la bonifica tramite brillamento.

Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Ravenna con la costituzione di un Centro operativo misto a cui hanno partecipato Questura, carabinieri, finanza, polizia stradale, corpo militare della Croce Rossa, vigili del fuoco, Protezione civile, polizia provinciale e locale e coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato di Protezione civile.