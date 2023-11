Bomba abbandonata in centro a Milano Marittima. Arrivano carabinieri e artificieri

Milano Marittima, 3 novembre 2023 – Paura in centro a Milano Marittima dove i carabinieri della Stazione si sono precipitati nel pomeriggio di ieri dopo una segnalazione di una bomba abbandonata, da parte di un passante.

I militari sono intervenuti in via Puccini, all’angolo con via Dante, dove hanno visto l’ordigno, una granata risalente alla seconda guerra mondiale lasciata in strada.

Immediatamente, dopo aver messo la zona in sicurezza e allontanato i curiosi, i carabinieri hanno allertato una squadra di artificieri del Comando provinciale carabinieri di Bologna. Che, nel giro di pochissimo tempo, sono arrivati sul posto, provvedendo alla rimozione della bomba, poi fatta brillare in un luogo sicuro, lontano dall’abitato.