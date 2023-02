Bomba nel cantiere: brillamento a tempo record

Nella mattinata di ieri gli artificieri dell’VIII Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago hanno rimosso l’ordigno bellico – una bomba da aereo di fabbricazione italiana risalente alla seconda guerra mondiale, del peso di circa 220 libbre corrispondenti ad un centinaio di chili –, rinvenuto a Lugo martedì nel cantiere, situato lungo via Piratello all’incrocio con via Tomba. Nella zona dallo scorso 13 febbraio sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale semaforizzato.

Dopo averlo reso inoffensivo, i militari, scortati dalle forze dell’ordine e con l’assistenza sanitaria assicurata dal personale militare della Croce Rossa della Bassa Romagna, hanno spostato l’ordigno in un altro luogo nel quale sono avvenute le operazioni di brillamento. Intorno alle 11.45 il tratto di via Piratello, della lunghezza di un paio di chilometri, compreso tra la rotatoria all’intersezione con via Quarantolavia Mentana e la rotatoria all’intersezione con via Fiumazzovia Bedazzo, è stato riaperto al traffico. La sua chiusura si era resa necessaria nella serata di martedì per mantenere in sicurezza l’area, in attesa di valutazione delle condizioni dell’ordigno. Nel frattempo la Polizia locale della Bassa Romagna, attraverso il profilo Facebook, aveva spiegato che durante la chiusura i mezzi pesanti potevano percorrere via Quarantola e via Sant’Andrea SP46, mentre gli altri veicoli potevano percorrere le strade alternative del centro abitato. Tenuto conto che ieri era anche giorno di mercato, i tempi rapidi di intervento degli artificieri insieme alla stretta collaborazione tra Prefettura, la Questura, gli agenti del Commissariato di Lugo della Polizia di Stato, la Polizia locale della Bassa Romagna, il personale della Croce Rossa Italiana di Lugo e quello della Protezione civile, hanno consentito di limitare i comprensibili disagi.

Lu.Sca.