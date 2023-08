Bonaccini: "A grillini e Terzo polo dico: senza il Pd non si vince"

In centinaia all’incontro con il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini intervistato dal giornalista Roberto Arditti sul futuro della sinistra mercoledì nel piazzale Salinari. Due gli argomenti sui quali si è concentrata la riflessione, a cominciare dall’alluvione. "Un evento definito come la catastrofe naturale più costosa mai capitata in Italia e tra le prime peggiori tre nel mondo del 2023 – spiega Bonaccini –. Da Reggio Emilia a Rimini abbiamo 1000 frane attive e 800 strade – tra provinciali o comunali, parzialmente o completamente interrotte. Il Governo ha perso troppo tempo anche nella nomina del Commissario Figliuolo - che stimo molto ed è un grande servitore dello Stato. Ma serve accelerare e, da sub-commissario per la ricostruzione appena nominato, ho il dovere di collaborare affinché arrivino i soldi necessari per ricominciare. Siamo stati definiti la locomotiva di Italia, e posso assicurare che ogni euro investito in Emilia Romagna torna indietro con gli interessi. C’è una cosa che nessuno può insegnare all’Emilia Romagna: la capacità di lavorare, di rimboccarsi le maniche e di lavorare". Poi si passa inevitabilmente al nodo politico, alla questione del Partito Democratico e al suo futuro. Alla domanda, che scivola sull’avere aperto il voto per la Segreteria anche ai non iscritti, il presidente risponde con aplomb: "Ho visto troppe volte, dopo la nomina di un segretario, iniziare le mosse per contrastarlo e le divisioni interne sono state spesso alla base delle sconfitte elettorali. Io dico sì alla pluralità di pensiero nel partito ma occorre lavorare uniti. Noi, il Pd, stiamo governando il 70% dei Comuni. Ma le elezioni si avvicinano, non dobbiamo essere strabici e guardare solo da una parte. Il punto è che noi dobbiamo rafforzare il Pd, ma costruendo anche alleanze. Dobbiamo dire anche agli amici dei 5 stelle e del Terzo polo che loro, senza Pd, il centrodestra non possono batterlo".

i.b.