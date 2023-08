Bonaccini: "Ci batteremo per i rimborsi al 100%"

di Caterina Penazzi

"Ci batteremo per far sì che venga tutto rimborsato al 100 per cento". È l’impegno del Governatore Stefano Bonaccini che precisa: "Vogliamo collaborare con il Governo, devo essere fiducioso nei loro confronti – afferma – l’obiettivo è rassicurare i cittadini e le imprese e lo faremo insieme". Il messaggio è stato lanciato ai presenti alle Serate de l’Unitá, nel bellissimo spazio di Borgo Fregnano a Brisighella. Ad aprire la serata è stato il sindaco Massimo Isola. "In cento giorni dall’alluvione abbiamo saldato rapporti forti tra sindaci, provincia e regione – dice Massimo Isola – abbiamo creato una fratellanza, anche se i danni soprattutto alla collina ci hanno allontanati fisicamente dalle persone e dalle attività produttive". I danni sono enormi e fra i settori più a rischio ce n’è uno fondamentale, come quello dell’istruzione. "L’Unione della Romagna Faentina ha stimato 360 milioni di danni nel territorio – sostiene Isola – 100 in pianura e 260 in collina. Il sindaco di Solarolo ha comunicato che a settembre rischia di non aprire le scuole – continua Isola – mentre quello di Brisighella di non riuscire a far andare i bambini negli edifici scolastici a causa della viabilità interrotta".

C’è però bisogno di un aiuto dal governo, è il mantra che viene ripetuto da settimane e che è stato ribadito anche in una lettera al commissario Figluolo da parte dei sindaci della Bassa Romagna (ne diamo notizia nella pagina a fianco, ndr): "Anche se abbiamo sentito la presenza della Regione e lo spirito romagnolo – conclude il primo cittadino – da soli non ce la facciamo". Del resto, a conferma se ce ne fosse bisogno della portata del disastro che ha colpito la Romagna, l’alluvione è nella classifica dei primi tre eventi catastrofici nel mondo del 2023. "Nel periodo che va da gennaio a luglio 2023 – afferma Stefano Bonaccini – l’alluvione è considerata al pari della siccità in Brasile, Argentina, Uruguay e il terremoto che ha colpito Turchia e Siria". Le imprese agricole e le aziende hanno subito danni pesantissimi. "Servirà una cura da cavallo per le imprese agricole – sostiene il presidente – molte aziende hanno finito i lavori, ma è importante che arrivino i fondi; senza imprese non c’è lavoro".

Sono previsti aiuti, invece, per chi ha perso l’auto con l’alluvione. "Abbiamo disposto fino a 5000 euro per chi ha perso l’auto – dice Bonaccini – so che molti avevano fatto sacrifici per comprarla". Nelle emergenze non ci possono essere per il governatore divergenze politiche: "Al cittadino che ha perso tutto interessa che le istituzioni facciano il loro dovere – ribadisce Bonaccini – non di certo i partiti politici". Un tema prioritario per il territorio, al di là dell’alluvione, è quello della Sanità per il quale le prospettive sono cupe: "Il sistema sanitario pubblico è poco finanziato – sostiene Bonaccini – inoltre mancano i professionisti; sono a favore del test di medicina a numero aperto, ogni anno ci sono sempre meno medici. Lavorare nelle emergenze è usurante – continua- per questo sostengo sia necessario un aumento degli stipendi; è inoltre necessario spostare i codici bianchi nelle Case della Salute per alleggerire il pronto soccorso".