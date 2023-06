"Bonaccini e de Pascale, rispondeteci"

"Abbiamo sostenuto la petizione sul nulla-osta subordinato a un collaudo impossibile da superare e ad altri errori tecnici abnormi per ottenere delle risposte, invece a oltre due mesi da quando la petizione è stata inviata alla Regione ancora non è stato nemmeno comunicato se la stessa sia ammissibile o meno". Lo sostiene il Movimento Incontro Ravenna che si chiede: "Dov’è finita la rapidità sbandierata dal Commissario Straordinario? Non è da lui lasciar passare oltre 60 giorni solo per chiarire come riuscirà a portare a compimento l’impresa approvata ma, a quanto pare, non realizzabile. Non abbiamo inteso sprecare tempo quando abbiamo raccolto firme per chiedere al sindaco di attivarsi per chiedere la revisione di un progetto che, se contiene almeno tre errori tecnici enormi in un solo documento, non è detto che non ne contenga altri".