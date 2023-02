Bonaccini è primo ma Elly si rafforza

Vince Bonaccini, ma Schein porta a casa un solido risultato dal voto dei cinquanta circoli del Pd riminese. Alle urne il 72% dei 1620 iscritti: il presidente della Regione ottiene 626 preferenze e il 54,34% dei consensi. Seguono Elly Schlein (468 voti e 40,63%), Gianni Cuperlo (45 voti e 3,91%) e Paola De Micheli (5 iscritti e 0,43%). Soddisfatto il segretario provinciale Filippo Sacchetti: "La discussione è andata oltre i candidati ed è entrata nel merito del progetto di rilancio del Paese". Il miglior risultato per Bonaccini si è avuto a Santarcangelo (70 preferenze su 100 votanti), Schlein ha primeggiato invece in Valconca. "Il lavoro non è concluso, abbiamo davanti altre due settimane per portare a termine la fase congressuale e tornare a concentrarci sul lavoro da fare". Così il segretario Sacchetti subito dopo la chiusura dell’ultima urna nella mattinata di ieri. "Registriamo con soddisfazione il fatto che nei 50 circoli sia fatta un’approfondita discussione sui temi, consapevoli della necessità di ritrovare un maggior radicamento e di rilanciare un progetto di prospettiva per il Paese fondato su cardini quali equità, ambiente e lavoro. A Rimini l’abbiamo fatto in un nuovo patto sociale diffuso tra economia e società che tiene insieme sviluppo e diritti". Sacchetti ha poi ricordato l’appuntamento in calendario domenica 26 febbraio: "Per l’ultimo confronto ai gazebo e online saranno oltre 50 le sedi a disposizione a livello provinciale di cui forniremo a breve tutte le indicazioni sul sito del Partito Democratico".

In un post su Facebook, la presidente dell’Assise regionale, la riminese Emma Petitti ha commentato il voto nel circolo Euterpe di Rimini, "quello che rappresenta la mia casa politica, di cui sono stata segretaria 16 anni fa". In calce il verdetto delle urne: 87 voti per Schlein, 21 per Bonaccini.