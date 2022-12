Bonaccini in via San Mama Nascono circoli per lui

Parte la campagna congressuale per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Pd. Questa sera alle 18, al circolo del partito democratico ’Casadei Monti’ (ex Scintilla’) in via San Mama verrà presentato il comitato provinciale a sostegno di ’Stefano Bonaccini segretario’. A stretto giro nasceranno altri due circoli per Bonaccini: al Porto e alle Bassette.

A livello locale si sono già dichiarati a favore dell’attuale presidente della Regione, il sindaco Michele de Pascale, l’assessore regionale Andrea Corsini, i consiglieri regionali Manuela Rontini e Gianni Bessi, il segretario ravennate Pd Lorenzo Margotti, tutti i primi cittadini del Faentino. Per ora non si sono pronunciati i primi cittadini di Alfonsine, Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo, così come il segretario provinciale Alessandro Barattoni che, probabilmente, manterrà una sorta di posizione super partes fino all’ultimo. Il comitato provinciale per Bonaccini, rispecchia molto il sostegno che il leader sta avendo anche a livello nazionale.

Dalla sua discesa in campo nella corsa alla segreteria nazionale, Bonaccini si è subito attirato la simpatia di una diffusa rete di sindaci, presidenti di Regione, amministratori. Non a caso a coordinare la sua campagna elettorale è Dario Nardella, sindaco di Firenze. In Emilia Romagna si sono già dichiarati suoi sostenitori 115 sindaci su circa 200. Il presidente della Regione punta sull’appoggio degli amministratori locali in quanto "i più vicini ai problemi dei cittadini", come ha più volte avuto modo di dire.

Avversaria di Bonaccini è, al momento, Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia Romagna, prima di essere eletta in Parlamento. Con lei, a livello locale, Andrea Maestri che ha anche annunciato di riprendere la tessera del Pd.

Sul piano nazionale la parlamentare è sostenuta da Franceschini, dagli ’Orlandiniani’, dal cosiddetto popolo delle sardine che si richiama a Mattia Sartori, e da alcuni dirigenti bolognesi del partito democratico.

Altre due candidature sono quelle di Gianni Cuperlo, che ha indicato come suo coordinatore dei Circoli Pd, il sindaco di Lugo, Davide Ranalli. Quarta candidata Paola De Micheli.

Quale sarà l’iter che porterà all’elezione del nuovo segretario Pd? Entro gennaio dovranno essere rese note tutte le candidature. Prenderanno poi il via i congressi nei circoli dove verranno presentate le mozioni congressuali di ogni candidato alle quali seguirà il voto degli iscritti. I primi due esponenti con il maggior numero di voti (Bonaccini e Schlein presumibilmente) si sfideranno il 19 febbraio nelle primarie dove, oltre agli iscritti, voteranno anche gli elettori Pd.

lo.tazz.