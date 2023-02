Bonaccini-Schlein La corsa è a due "Ma serve unità"

Dopo la fase congressuale partita con le quattro candidature di Paola De Micheli, Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, ora sono gli ultimi due a contendersi la segreteria.

E martedì sera, nella sala Rubicone di Cervia, dal confronto tra il comitato per Bonaccini, rappresentato da Alberto Pagani, e quello per Schlein, con Gessica Allegni, sono emerse alcune linee chiave comuni: "Basta palliativi. Basta ‘pozioni magiche’ preparate sulla scia di entusiasmi momentanei. Basta anche ai contorsionismi per garantire poltrone e dirigenze impreparate ma fedeli al leader".

L’Emilia Romagna resta il fortino di Bonaccini ma le elezioni di domenica 26 febbraio potrebbero spostare l’asticella: 8 i circoli a Cervia che dalle 8 alle 20 saranno aperti, ai quali tutti potranno recarsi, per eleggere il nuovo segretario nazionale. Insomma, ancora qualche giorno per convincere gli indecisi ma lo sguardo è già sul dopo perché gli intenti e le urgenze dei due candidati sono ormai stati sviscerati durante il lungo percorso congressuale. E da lunedì 27 febbraio si misurerà sul terreno la voglia di ridefinire una comunità politica costituita da correnti di pensiero diverse ma unite alla base.

Martedì sera Allegni ha sottolineato che "ormai non c’è più niente da scindere. La sinistra è già stata molto brava a dividersi. Ma adesso c’è una percezione comune sul bisogno di cambiare. Dobbiamo ritrovare un principio di solidarietà. Non vedo un rischio scissione sul dopo". Sul futuro è più cauto Alberto Pagani "non possiamo essere certi che nell’attuale gruppo dirigente, dal giorno dopo, non ricominci il sabotaggio. Ma lì sta a noi. Questa volta se eleggiamo un segretario lasciamogli fare il segretario". Allegni ha aggiunto poi un punto: "Teniamo distinto il ruolo del segretario di partito dal candidato premier". Ipotesi ventilata, e pare realistica al di là del risultato, anche quella di una collaborazione nella segreteria successiva alle elezioni tra Bonaccini e Schlein che in regione hanno già lavorato insieme fino al quando lei non ha lasciato la vicepresidenza dell’Emilia Romagna per la Camera dei Deputati.

Martedì sera, infine, i rispettivi rappresentanti hanno risposto poi alle domande clou. Perché votare Stefano Bonaccini? "Conosce l’organizzazione e la complessità del partito a tal punto da poterlo governare e coordinare. Cambiare il gruppo dirigente è indispensabile e gli ultimi anni lo hanno dimostrato" ha risposto Alberto Pagani. Perché votare Elly Schlein? "Coerenza, credibilità e rinnovamento. Ha avuto la determinazione di portare avanti le battaglie sui diritti – pensiamo all’immigrazione – nelle piazze ma anche nelle sedi istituzionali. Per questo è capace di rapportarsi sia con la gente sia nei tavoli decisionali" ha risposto Gessica Allegni.

Ilaria Bedeschi