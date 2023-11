Bonaccini sul rigassificatore: "Sarà pronto entro due anni"

In merito a Ravenna, "garantisco che entro due anni il rigassificatore verrà realizzato. Non per l’Emilia-Romagna ma per tutta l’Italia". Lo ha detto ieri alla fiera Ecomondo di Rimini il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Io – ha ricordato – sono commissario per il secondo rigassificatore dopo Piombino" e prima "l’impianto non c’era perché, quando doveva essere realizzato, si ascoltava chi diceva solo ‘no’". "Quando il Governo ha bisogno, mi nomina commissario a qualcosa", ha detto con sarcasmo. Bonaccini ha poi sottolineato come tale impianto rappresenti "solo la transizione: abbiamo appena presentato un progetto da un miliardo di euro per realizzare in acque romagnole, a Ravenna, 12 km oltre il rigassificatore, del più grande parco eolico d’Italia. È appena uscito il piano energetico triennale da 4,5 miliardi per consentire a imprese, famiglie e comuni di investire sul risparmio energetico e collocare impianti fotovoltaici, salvaguardando i suoli agricoli".

Nella foto: il cantiere