Bonaretti racconta. Sant’Antonio

In occasione delle Giornate Fai Autunno la delegazione di Cervia, in collaborazione con la biblioteca comunale “Maria Goia”, organizza una conferenza dedicata alla chiesa Sant’Antonio da Padova, luogo scelto per l’apertura straordinaria ed alle opere in essa conservate. La conferenza si terrà sabato alle 17 presso la biblioteca comunale e sarà tenuta dallo storico dell’arte Pierre Bonaretti, che collabora con enti, pubblici e privati per la divulgazione del patrimonio artistico.